В Волгограде мошенницу в берете разыскивают за обман пенсионера





Пожилой житель Центрального района поверил незнакомке на улице и лишился 310 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УМВД России по г. Волгограду, днем к мужчине на улице подошла неизвестная женщина и представилась женой двоюродного брата. Она сообщила, что у родственника злокачественное заболевание и ему необходимы денежные средства на дорогостоящее лечение. Пенсионер проследовал в ближайшее отделение банка, снял с расчетного счета 310 000 рублей и передал их женщине, а придя домой перезвонил брату и понял, что стал жертвой обмана.

Приметы преступницы: женщина, славянской внешности, на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения.

Была одета: в серое пальто, сапоги черные.

Граждан, располагающих информацией о личности и местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефонам: (8442) 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду, (8442) 93-75-44 - дежурная часть отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по городу Волгограду или 02.



