В Волгограде осужденного за контрабанду анаболиков бодибилдера отпустили домой





Реальное наказание на условное сегодня изменили жителю Волгограда Александру Даренскому, осужденному за контрабанду анаболиков из Белоруссии. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Даренского Ольга Завгороднева, апелляционная инстанция изменила приговор Красноармейского района суда, отправившего ее подзащитного в колонию общего режима на 3 года. Волгоградский областной суд постановил считать это наказание условным. Адвокат уточнила, что сегодня же Даренского выпустят из-под стражи домой.

Приговор ему вынесли в августе прошлого года. 29-летнего мужчину Красноармейский районный суд признал виновным в незаконном перемещении через государственную границу РФ сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Адвокат пояснила, что у Даренского не было умысла совершать это преступление: мужчина заказывал препараты в Интернете и был уверен, что покупает их в Москве, а не в Белоруссии. Пометка "купить в Москве с доставкой по России" была указана на сайте. Деньги он перевел на банковскую карту гражданке России, телефон которой зарегистрирован на территории РФ. В описании препаратов было указано, что они на растительной основе. Всего он купил два препарата за 2,7 тысячи рублей, оформив заказ на свое имя. Сотрудники правоохранительных органов задержали Даренского на выходе из почтового отделения, заявив, что он обвиняется в контрабанде. Позднее экспертиза показала, что изъятые у бодибилдера препараты содержат запрещенные к перемещению через границу России вещества. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Волгоградский областной суд рассмотрел все доводы и приговор изменил.



