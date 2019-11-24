Экология 24.11.2019 18:56
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24.11.2019 18:56
Обращение к депутатам всех уровней и запрос в Конституционный суд России принято на состоявшейся в Урюпинске конференции общественной организации «Прихоперье». Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, они требуют отменить принятое ранее правительством страны решение о добыче и обогащении медно-никелевых руд на границе с Волгоградской областью - в Новохопёрском районе Воронежской области. «За предыдущие годы в нашем крае прошли десятки митингов и демонстраций против опасного производства. Проект, в случае его осуществления, нанесет непоправимый ущерб экологии и как следствие, здоровью и благополучию жителей нашего края. С целью объединения усилий по борьбе с никелевой чумой в городе Урюпинске нами и создана общественная экологическая организация», - рассказали информагентству в «Прихоперье». Отмечается, что на конференции присутствовали представители казачьих и ветеранских организаций, а также политических партий.
Сообщения о том, что Уральская горно-металлургическая компания приступает к выполнению технического проекта по освоению медно-никелевых месторождений в Новохопёрском районе Воронежской области начали появляться в 2018 году. Согласно данным из открытых источников, к строительству ГОКа планируется приступить в 2021 году, запуск комбината запланирован ориентировочно на 2026 год. Защитники окружающей стали выступать против открытия предприятия еще 7 лет назад, когда началась геологоразведка.
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