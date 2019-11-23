Политика

Волгоградские участники съезда «Единой России» о выборах в Госдуму, кадровых перестановках и «свадебных генералах»

Политика 23.11.2019 18:12
2583 5
23.11.2019 18:12


XIX съезд «Единой России» завершает свою работу в Москве. Президент России, руководство партии приоткрыли завесу тайны,  обозначив задачи перед членами политической силы на новый электоральный цикл. Что услышали и как интерпретировали посылы первых лиц страны и партии власти участники съезда от Волгоградской области? Корреспондент ИА «Высота 102» поймал партийцев на выходе из зала, где проходило пленарное заседание, и попросил разъяснить, что нового произойдет в политике партии.
Трудно было не заметить, как поменялся сам формат съезда. Прежде, он проводился в течение двух дней: первый посвящался работе дискуссионных площадок, второй проходил в формате заседаний. Сегодня же никаких дискуссий не было – только совещания с участием первых лиц партии и страны. 
Отказ от тематических секций, по мнению секретаря Волгоградского реготделения «Единой России» оказался на пользу съезду. «В преддверии съезда секретари реготделений партии, руководители исполкомов прошли трехдневные обучающие семинары с участием первых лиц Генсовета. Там как раз и были оживленные беседы и споры», - рассказал Горняков. Также лидер единороссов в регионе отметил, что состоялась презентация нового формата приемных партии, работа которых должна стать эффективнее. Волгоградская приемная также подвергнется перезагрузке. 

 
Еще одна новость, прозвучавшая на съезде – создание  шести рабочих групп в структуре Генсовета. Секретарь Генсовета Андрей Турчак заявлял, что это будет полезная нагрузка для партийцев, которые будут отвечать за конкретные направления работы. Ранее, по словам Сергея Горнякова, членство в Генсовете было по сути почетной должностью. По такому же принципу в ближайшее время может пойти и региональный политсовет «ЕР». Горняков признался, что после того, как часть полномочий передали президиуму, политсовет стал менее значимым. «Свадебными генералами» члены политсовета, по всей видимости, больше не будут.
Каких-то настойчивых посылов партийцам от руководства «Единой России» по поводу выборов в Госдуму 2021 года Сергей Горняков не уловил. «Общая задача - нарастить доверие жителей к партии, поднять ее рейтинг. Непосредственно по выборам задач поставлено не было. На эту тему предметно разговор состоится  на следующем съезде через год», - пояснил Сергей Горняков. 
По итогам ротации в Генсовете, Сергей Горняков вошел в его состав как представитель Волгоградской области. Второй новичок - депутат облдумы Алексей Волоцков, для которого прошедший съезд стал 14-ым по счету из 19. «Для меня это большая ответственность. Генсовет  - та структура, которая принимает важные решения для жизни страны. И они должны приниматься с учетом мнения жителей – нашего региона, в том числе», - отметил Алексей Волоцков. 
 

 
Нынешний съезд, который прошел в усеченном виде, Алексей Волоцков назвал мобилизационным. «Речь шла о том, что в преддверии очередного предвыборного периода большая ответственность ложится на тех партийцев, которые смогут поднять актив «Единой России», ее сторонников. Запрос на кадровое обновление тоже присутствует», - добавил депутат и член Генсовета.
Что касается новых кадров, то по словам участника съезда, депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова, они должны быть подготовленными  и сильными – об этом говорили лидеры партии. «Для этого есть Высшая партийная школа, которая занимается подготовкой как действующих, так и новых политиков, политтехнологов и руководителей местных отделений», - отметил Морозов.  
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко обратила внимание на посыл президента России. «Владимир Путин сказал, что мы должны быть максимально близки к нашим гражданам – чувствовать обратную связь и поступающие вызовы, правильно вносить корректировку в существующие проекты, если этого от нас требуют люди. В этом плане показателен проект «Городская среда», при реализации которого партия ориентируется, прежде всего, на социальный заказ», - отметила Анна Кувычко.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Политика
23.11.2019 16:27
Политика 23.11.2019 16:27
5983 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 16:05
Политика 23.11.2019 16:05
6299 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.11.2019 15:20
Политика 23.11.2019 15:20
663 8 Обсудить

0
Далее
Политика
22.11.2019 14:32
Политика 22.11.2019 14:32
10031 60 Обсудить

0
Далее
Политика
22.11.2019 11:59
Политика 22.11.2019 11:59
3699 27 Обсудить

0
Далее
Политика
21.11.2019 15:31
Политика 21.11.2019 15:31
19298 21 Обсудить

0
Далее
Политика
21.11.2019 13:13
Политика 21.11.2019 13:13
14771 44 Обсудить

0
Далее
Политика
19.11.2019 16:57
Политика 19.11.2019 16:57
9109 18 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2019 15:41
Политика 18.11.2019 15:41
7360 14 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2019 11:04
Политика 18.11.2019 11:04
17199 18 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2019 11:00
Политика 15.11.2019 11:00
22181 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2019 12:37
Политика 14.11.2019 12:37
11021 29 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2019 11:16
Политика 14.11.2019 11:16
27525 18 Обсудить

0
Далее
Политика
12.11.2019 15:45
Политика 12.11.2019 15:45
22283 23 Обсудить

0
Далее
Политика
08.11.2019 12:31
Политика 08.11.2019 12:31
13480 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:31
Волгоградский «Ротор» ушел на зимние каникулы лидером первенства ФНЛСмотреть фотографии
18:28
Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвалиСмотреть фотографии
18:12
Волгоградские участники съезда «Единой России» о выборах в Госдуму, кадровых перестановках и «свадебных генералах»Смотреть фотографии
17:50
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде госпитализировали семью из четырех человек с отравлением газомСмотреть фотографии
16:27
Лидера молодых единороссов Волгоградской области исключили из генсовета "ЕР"Смотреть фотографии
16:05
Дмитрий Медведев посоветовал единороссам искать перед выборами новые талантыСмотреть фотографии
15:46
Жители Волгоградской области убрали экономного перевозчика с маршрутаСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде справились с первым гололедомСмотреть фотографии
15:20
На съезде «Единой России» партийцы решают, как перезагрузить партиюСмотреть фотографии
14:55
400 тысяч «Артуру Сергеевичу» перевела за спецзащиту пенсионерка из-под ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
Стали известны подробности ДТП на путепроводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Дыра на дыре: аудиторы указали на слабые места в бюджете Волгоградской области Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде на территории старой больницы найден тайник с боеприпасамиСмотреть фотографии
11:10
Волгоградская служба по управлению "стихией" стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
09:41
Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного грантаСмотреть фотографии
09:31
Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонтСмотреть фотографии
20:32
Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путяхСмотреть фотографии
15:59
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на полСмотреть фотографии
14:32
Конец «дона Эдуардо» близок: Городищенский район Волгоградской области скоро обезглавятСмотреть фотографии
14:22
Аномальные сбросы воды на Волжской ГЭС превысили нормальный уровень Смотреть фотографии
12:55
В этом году в Волгоградской области почти тысяча человек заразились СПИДомСмотреть фотографии
12:43
Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотреСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде сотрудник Госжилнадзора поплатился за нарушениеСмотреть фотографии
11:59
Волгоградские единороссы держат курс на Москву для участия в партийном съездеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ДТП с троллейбусом пострадала пассажирка нелегальной маршруткиСмотреть фотографии
11:43
Предприятие сына экс-депутата Волгоградской облдумы получит налоговые льготы Смотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсетиСмотреть фотографии
10:57
В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человекСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 