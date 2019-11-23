



XIX съезд «Единой России» завершает свою работу в Москве. Президент России, руководство партии приоткрыли завесу тайны, обозначив задачи перед членами политической силы на новый электоральный цикл. Что услышали и как интерпретировали посылы первых лиц страны и партии власти участники съезда от Волгоградской области? Корреспондент ИА «Высота 102» поймал партийцев на выходе из зала, где проходило пленарное заседание, и попросил разъяснить, что нового произойдет в политике партии.

Трудно было не заметить, как поменялся сам формат съезда. Прежде, он проводился в течение двух дней: первый посвящался работе дискуссионных площадок, второй проходил в формате заседаний. Сегодня же никаких дискуссий не было – только совещания с участием первых лиц партии и страны.

Отказ от тематических секций, по мнению секретаря Волгоградского реготделения «Единой России» оказался на пользу съезду. «В преддверии съезда секретари реготделений партии, руководители исполкомов прошли трехдневные обучающие семинары с участием первых лиц Генсовета. Там как раз и были оживленные беседы и споры», - рассказал Горняков. Также лидер единороссов в регионе отметил, что состоялась презентация нового формата приемных партии, работа которых должна стать эффективнее. Волгоградская приемная также подвергнется перезагрузке.





Еще одна новость, прозвучавшая на съезде – создание шести рабочих групп в структуре Генсовета. Секретарь Генсовета Андрей Турчак заявлял, что это будет полезная нагрузка для партийцев, которые будут отвечать за конкретные направления работы. Ранее, по словам Сергея Горнякова, членство в Генсовете было по сути почетной должностью. По такому же принципу в ближайшее время может пойти и региональный политсовет «ЕР». Горняков признался, что после того, как часть полномочий передали президиуму, политсовет стал менее значимым. «Свадебными генералами» члены политсовета, по всей видимости, больше не будут.

Каких-то настойчивых посылов партийцам от руководства «Единой России» по поводу выборов в Госдуму 2021 года Сергей Горняков не уловил. «Общая задача - нарастить доверие жителей к партии, поднять ее рейтинг. Непосредственно по выборам задач поставлено не было. На эту тему предметно разговор состоится на следующем съезде через год», - пояснил Сергей Горняков.

По итогам ротации в Генсовете, Сергей Горняков вошел в его состав как представитель Волгоградской области. Второй новичок - депутат облдумы Алексей Волоцков, для которого прошедший съезд стал 14-ым по счету из 19. «Для меня это большая ответственность. Генсовет - та структура, которая принимает важные решения для жизни страны. И они должны приниматься с учетом мнения жителей – нашего региона, в том числе», - отметил Алексей Волоцков.







Нынешний съезд, который прошел в усеченном виде, Алексей Волоцков назвал мобилизационным. «Речь шла о том, что в преддверии очередного предвыборного периода большая ответственность ложится на тех партийцев, которые смогут поднять актив «Единой России», ее сторонников. Запрос на кадровое обновление тоже присутствует», - добавил депутат и член Генсовета.

Что касается новых кадров, то по словам участника съезда, депутата Волгоградской гордумы Руслана Морозова, они должны быть подготовленными и сильными – об этом говорили лидеры партии. «Для этого есть Высшая партийная школа, которая занимается подготовкой как действующих, так и новых политиков, политтехнологов и руководителей местных отделений», - отметил Морозов.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко обратила внимание на посыл президента России. «Владимир Путин сказал, что мы должны быть максимально близки к нашим гражданам – чувствовать обратную связь и поступающие вызовы, правильно вносить корректировку в существующие проекты, если этого от нас требуют люди. В этом плане показателен проект «Городская среда», при реализации которого партия ориентируется, прежде всего, на социальный заказ», - отметила Анна Кувычко.







