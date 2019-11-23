Дыра на дыре: аудиторы указали на слабые места в бюджете Волгоградской области

Экономика 23.11.2019 11:54
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23.11.2019 11:54
Аудиторы КСП нашли немало слабых мест в бюджете Волгоградской области на 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в заключении контрольно-счетной палаты выражается обеспокоенность в связи с недостаточностью расходов региональной казны на социально значимые мероприятия. В частности, судя по заложенным цифрам, в будущем году не будет выполнен ключевой показатель по обеспечению жильем детей-сирот. Так, на решение квартирного вопроса для 350 человек потребуется 397 миллионов рублей (173 миллиона из федерального бюджета и 223 миллиона из областного). Однако в реальности на эти цели выделено всего около 47 миллионов рублей, то есть депутаты не заложили в бюджет еще 170 миллионов рублей. Не менее сложная ситуация и со строительством объектов здравоохранения. Так, в региональной казне не хватает 250 миллионов на 37 таких объектов. В частности, для строительства 31 фельдшерско-акушерского пункта в бюджете нет необходимых 110 миллионов рублей, депутаты обошли своим вниманием и реконструкцию нежилого помещения в Советском районе на ул. Юрьевской,2 для расширения детской поликлиники №31 (50 миллионов рублей). Не предусмотрены в бюджете и траты на строительство туберкулезной больницы на ул. Николая Отрады (еще 35 миллионов рублей) и на инфекционную больницу для взрослых (36 миллионов рублей).
Кроме того, у региональных властей могут возникнуть проблемы с Министерством просвещения РФ в связи с невыполнением обязательств по перепрофилированию групп для детей от 1,5 до 3 лет в системе дошкольного образования и на приобретение оборудования. Так, на эти цели не хватает 25 миллионов рублей. Еще более 17 миллионов рублей депутаты «забыли» заложить на оборудование Россошинской средней школы на 500 мест (потребность по соглашению с министерством составляет 72,7 миллиона рублей).
Аудиторы КСП обратили также внимание и на другие негативные тенденции в главном финансовом документе региона. В частности, на увеличение расходов по обслуживанию госдолга, на недостаток средств на возведение спортивных объектов, на недофинансирование расходов по определению границ объектов культурного наследия, на неэффективное использование средств дорожного фонда и т.д.
Однако, напомним, робкие попытки некоторых депутатов Волгоградской облдумы при принятии бюджета в окончательном чтении обратить внимание коллег на недостатки документа вызвали бурную реакцию депутатов-единороссов. Оптимистически настроенные представители партии власти отметили рост по всем ключевым направлениям – налоговым доходам, траншам из федеральной казны и развитии инфрастрктуры. А председатель облдумы Александр Блошкин и вовсе предложил всем сомневающимся закрыть глаза и вспомнить 2014 год с «убитыми дорогами и здравоохранением».
Напомним, как ранее сообщало ИА "Высота 102" в бюджете региона на 2020 год предусмотрены доходы в размере 108,9 млрд рублей, расходы -108,7 млрд рублей. Профицит составляет 200 млн рублей. Большая часть расходов (32,3 млрд) приходится на социальную сферу. На втором месте по объему финансирования – образование (25 млрд рублей), на третьем – экономика (21,5 млрд). На культуру предусмотрено 1,7 млрд рублей, на здравоохранение - 10 млрд рублей, на физкультуры и спорт – 1,5 млрд. На СМИ – 103,3 млн рублей. Обслуживане госдолга обойдется в 2,9 млрд рублей. В 2020 году администрация области планирует взять в кредит у банков 20,1 млрд рублей. Объем бюджетных займов составит 5 млрд рублей,
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