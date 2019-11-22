Политика

Конец «дона Эдуардо» близок: Городищенский район Волгоградской области скоро обезглавят

Политика 22.11.2019 14:32
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22.11.2019 14:32


Угроза  увольнения главы Городищеского района Эдуарда Кривова, которого в узких кругах называют «доном Эдуардо», реальна как никогда. Как стало известно ИА «Высота 102», вопрос с отставкой должен решиться в ближайшее время. По некоторым данным, в региональном центре крайне недовольны тем, что Кривов практически не контролирует ситуацию в муниципальном образовании. Кроме того, исследования социологов, которые внимательно изучают в определенных кабинетах администрации Волгоградской области, показывают, что рейтинг Эдуарда Кривова среди населения чрезвычайно низок - цифра спряталась где-то в районе статистической погрешности. Точно такой же рейтинг - «ниже плинтуса»,  имеет глава Светлоярского района Татьяна Распутина. Подведомственный этой даме район в последнее время засветился в нескольких скандалах, некоторые вышли на федеральный уровень. Все это также «взяли на карандаш» в руководстве региона. Так что и Татьяна Распутина вполне может покинуть должность уже в обозримом будущем. О скандальных буднях Светлого Яра ИА «Высота 102» рассказывало в публикациях «Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом?», Экологический скандал в Волгоградской области грозит перерасти в коррупционный», «Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефти», «От властей Светлоярского района Волгоградской области потребовали телодвижений в решении вопиющей экопроблемы», «Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень».

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