



Резкая критика в адрес чиновников Светлоярского района прозвучала сегодня на заседании Экологического совета Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», одним из поводов стало выяснение обстоятельств разлива нефтепродуктов, которое случилось на Волге около районного центра в середине октября. «Отдуваться» за свою начальницу пришлось заместителю главы администрации Светлоярского района Юрию Ускову, который пришел на заседание вместо приглашенной главы Татьяны Распутиной. Руководителя Экосовета Ирину Соловьеву особенно возмутили нелепые оправдания чиновника, который пытался доказать присутствующим, что там не было ничего страшного. «Мы выезжали на место происшествия 19 октября и своими глазами видели, что там происходило – у нас есть и фото, и видео. Там невозможно было потрогать руками траву – она вся была в нефти. Я спросила Татьяну Викторовну, может, нужна помощь волонтеров, вы предоставьте мешки, и мы все уберем. На что она ответила, что справятся сами. И, как мы потом поняли, ничего так и не убрали», - заявила Ирина Анатольевна.





Юрий Усков, впрочем, утверждал, что уже через два дня на берегу почти не осталось загрязнения, признавшись, что был подъем воды и все смыло в реку. Причем об этом он рассказал едва ли не с радостной улыбкой. Такая веселость заместителя главы администрации Светлоярского района взбесила руководителя Экосовета. «Безобразие. Мне непонятно, почему случилось такое непонимание», - еле сдерживала Ирина Соловьева свои эмоции. Между тем, как сообщил представитель облкомприроды, органы местного самоуправления должны были устранить аварийную ситуацию в течение четырех часов. «Хотя бы поставили боновое ограждение», - высказался он. Однако ничего этого сделано не было. При этом, согласно озвученным на заседании данным, в некоторых пробах, взятых сразу после обнаружения загрязнения, наблюдалось превышение нефтепродуктов более чем в две сотни раз! Представитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и вовсе заявил, что его ведомство намерено обратиться к губернатору с жалобой на органы местного самоуправления в связи с непринятием мер по ликвидации чрезвычайной ситуации.





Между тем, по информации надзорных и федеральных ведомств – управлений Росприроднадзора, транспортной прокуратуры, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры – по факту разлива нефтепродуктов было проведено расследование. Под подозрение попало наливное судно Б-22, где были обнаружены пустые емкости из-под нефтепродуктов. В настоящее время устанавливается его владелец, также проводится проверка деятельности грузового порта на Татьянке. При этом на заседании Экосовета было заявлено, что происшествие не связано с деятельностью предприятия «Волгограднефтепереработка».