Южный парк открыли в Волгограде пенной вечеринкой

Сегодня, 25 июля, в Красноармейском районе Волгограда состоялось официальное открытие Южного парка. Обновленная зона отдыха с аттракционами заработала в створе бульвара Энгельса. Особый восторг у посетителей вызвали пенные вечеринки – в залпах воздушных облачков с удовольствием «купались» как взрослые, так и дети, спасаясь от жары.
Гостей также ждали концерт, конкурсы и игры с ростовыми куклами.
Напомним, в Южном парке было установлено колесо обозрения «Красное солнце», перекочевавшее сюда из ЦПКиО.
Фото Центрального парка, видео Андрея Еркина