Южный парк открыли в Волгограде пенной вечеринкой

Сегодня, 25 июля, в Красноармейском районе Волгограда состоялось официальное открытие Южного парка. Обновленная зона отдыха с аттракционами заработала в створе бульвара Энгельса. Особый восторг у посетителей вызвали пенные вечеринки – в залпах воздушных облачков с удовольствием «купались» как взрослые, так и дети, спасаясь от жары.





Гостей также ждали концерт, конкурсы и игры с ростовыми куклами.