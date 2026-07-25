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Общество

Врачи провели уникальную операцию по удлинению кисти 17-летней волгоградке

Общество 25.07.2026 05:29
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25.07.2026 05:29


Врачи центра кистевой хирургии Волгоградской областной клинической больнице №1 оказали помощь 17-летней пациентке с врожденным укорочением костей кисти. У девушки с рождения отмечалась аномалия развития. В подростковом возрасте это стало причиной стойкого косметического дефекта и ограничения подвижности.  

Специалистами центра было принято решение о проведении реконструктивной операции с использованием аппарата внешней фиксации.
Благодаря современной механике и точной системе регулировки каждый день костная ткань постепенно наращивается с минимальной травматизацией окружающих мышц и сосудов. В настоящее время пациентка продолжает находиться под наблюдением специалистов Центра.  Процесс дистракции  - это ежедневное дозированное удлинение кости -  рассчитан на месяц. После чего будет принято решение о фиксации достигнутой длины и последующей реабилитации, рассказали в облздраве.

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