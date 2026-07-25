



Сотни волгоградцев и гостей города накануне, 24 июля, побывали на открытии винного фестиваля на главной арене города. Ради такого случая на спортивном объекте на время перестал действовать сухой закон, и посетители VI Волга-Дон ВИН Феста могли продегустировать более 500 различных марок «напитка Богов», сообщает ИА «Высота 102», которое выступает информационным партнером мероприятия.





На фестивале свою продукцию представили около 60 виноделен из российских регионов. К вину прилагались изысканные сыры, шоколад, сочные фрукты и даже бутерброды с черной икрой. В рамках фестиваля представят также 30 гастрономических и тематических проектов, а виноделы проведут мастер-классы.





Гости признавались, что получили огромное удовольствие от фестиваля.





- Даже не ожидал, сколько обалденного вина существует на свете. Но попробовать все было не в наших с супругой силах, - улыбается волгоградец Станислав.

- Я в полном восторге. Особенно нравится здесь атмосфера - женщины в шляпках, галантные мужчины, - делится Анастасия.





Винный фестиваль продолжится и сегодня, 25 июля. Так что у тех, кто еще не успел посетить винную феерию, такая возможность еще есть.



