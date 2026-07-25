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Общество

Военные отбили налет украинских дронов на Волгоград и область

Общество 25.07.2026 09:11
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25.07.2026 09:11


В Минобороны РФ отчитались о сбитии вражеских беспилотников за период  с вечера 24 июля до утра 25 июля над Волгоградской областью. Всего было уничтожено 328 БПЛА. ПВО работала также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крым, Чувашии, Республики Марий Эл, Башкортостана, Калмыкии и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в Волгоградской области вечером 24 июля была объявлена беспилотная опасность. Режим угрозы атак БПЛА действовал около 7 часов. 

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