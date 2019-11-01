Расследования

Глава Светлоярского района Волгоградской области поручила следить за журналистом?

Расследования 01.11.2019 18:02
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01.11.2019 18:02





В распоряжении ИА «Высота 102» оказалась любопытная видеозапись диалога бывшего корреспондента муниципальной газеты Светлоярского района «Восход» и женщины, голос которой похож на голос главы Светлоярского района Татьяны Распутиной. 
В скандальной истории с увольнением журналиста муниципальной газеты  Светлоярского района  «Восход» -  новые подробности. Как сообщает ИА «Высота 102», в распоряжении редакции оказалась  аудиозапись любопытного диалога теперь уже бывшего корреспондента «Восхода» Владимира Лукашука с женщиной, чей голос  похож  на голос главы Светлоярского района Волгоградской области Татьяны Распутиной. Из беседы следует, что собеседница Владимира Лукашука выражала недовольство тем, что корреспондент встречался с людьми, которые, вероятно, не нравились главе. Как следует из аудиозаписи, Владимиру Лукашуку предъявили также «подпольную» работу на некую газету и встречи с «несимпатичными» чиновнице гражданами, одна из которых даже была зафиксирована на фото. В ответ на отказ Владимира Лукашука написать заявление об увольнении по собственному желанию  женщина пообещала распространить о нем информацию через «наши официальные СМИ». «Будет информация о вас и как вы поступаете…», - угрожающе говорит собеседница корреспонденту. 
В результате, как рассказал Владимир Лукашук, из редакции газеты «Восход» его все-таки уволили. Этому предшествовала работа комиссии, которая решила исследовать профессиональные качества журналиста и пришла к выводу о его несоответствии квалификационным требованиям. «Мне дали такую характеристику, что даже в тюрьму не возьмут. Хотя еще полгода назад она была прекрасной. Я работаю в профессии уже более 20 лет, сотрудничал и с федеральными, и с международными изданиями. А на комиссии мне припомнили, что я когда-то опоздал на пять минут и сделал какую-то ошибку. Я рядом с корректором сижу и вижу, кто и сколько ошибок делает. Понятно, что все было сделано для того, чтобы от меня избавились», - говорит Владимир Николаевич. 
Увольнение корреспондента районной газеты, который освещал экологические проблемы этой «токсичной» в прямом и переносном смысле территории,  стало еще одной вехой в событиях,  которые сегодня происходят в Светлоярском районе. Как уже сообщало ИА «Высота 102», глава Светлоярского района Татьяна Распутина обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском  к  ИА «СоцИнформБюро».  Главе района не понравилась публикация на сайте издания «В Волгоградской области назревает экологическая катастрофа» , в которой  рассказывалось о беспокойстве местных жителей  в связи с ситуацией, связанной с демонтажем канализационной трубы и несанкционированным сливом отходов.  Через два дня после подачи иска был уволен корреспондент муниципальной районной газеты «Восход» Владимир Лукашук. Сам Владимир Николаевич заявлял, что к его увольнению «приложила руку» глава района Татьяна Распутина за контакты с местными экологами-активистами и за подозрение в работе на местную газету «Светлоярец», в которой  критикуются районные власти. Уволил же опытного журналиста  26-летний главный редактор газеты «Восход» Сергей Клюев, который, уж конечно, в свои младые годы заслужил пост руководителя издания. А тот факт, что его отец, Александр Клюев, занимает пост главы поселка Светлый Яр и одновременно является председателем местной думы, является счастливой случайностью. 
Это не первый случай, когда чиновники судятся с теми, кто сомневается в том, что с экологией в Светлоярском районе все в порядке. Теперь уже бывший глава управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев обиделся на местную учительницу и активистку Анастасию Сергееву за то, что она пожаловалась на чиновника его начальству из-за плохого контроля экологической ситуации в районе. В результате на сторону женщины встала вся общественность, а Сергей Васильев лишился своей должности.  
На днях, как сообщало ИА «Высота 102», в расследование скандальной истории с исчезновением канализационного коллектора в Светлоярском районе вмешалась еще одна сторона. Тему экологии в Светлоярском районе Волгоградской области поднял заместитель председателя Федерального комитета  по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин. Он обратился к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и Волгоградскому  межрайонному природоохранному прокурору Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Максиму Макашову с просьбой дать оценку бездействию должностных лиц администрации Светлоярского района, помочь в вопросе урегулирования водоотведения на данной территории, а также призвать к ответственности виновных лиц за сложившуюся ситуацию, которая может привести к ухудшению экологии  в районе. Поводом для обращений стала информация, полученная от местных жителей, о совершении, по их мнению, коррупционного правонарушения, выразившегося в бездействии местных властей по организации водоотведения на территории района. Как власти Светлоярского района Волгоградской области отреагируют на новые аспекты освещения, видимо, неприятной для них темы – покажет время. 



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