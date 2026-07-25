Число заразившихся ИКБ волгоградцев выросло до 4





В Волгоградской области до четырех человек увеличилось количество инфицированных иксодовым клещевым боррелиозом – ИКБ. На днях сообщалось о трех жителях, у которых был подтвержден такой диагноз. Также ранее в региональном управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщали, что два жителя региона заболели Крымской геморрагической лихорадкой.

Напомним, ИКБ и КГЛ можно заразиться от клещей. В этом году в связи с присасыванием этих насекомых в медорганизации обратились 1233 человека, в том числе – 427 детей.



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