В Центрах здоровья проверились более 37 тысяч волгоградцев





С начала 2026 года комплексное обследование в Центрах здоровья прошли 37139 жителей Волгоградской области. Из общего числа пациентов Центров здоровья 35 812 человек были направлены туда после прохождения диспансеризации, еще 1 327 жителей региона обратились в подразделения регионального здравоохранения самостоятельно.

По результатам комплексных обследований, пояснили в облздраве, факторы риска развития заболеваний были выявлены у 32 тыс. человек. Им провели углубленное профилактическое консультирование и разработали индивидуальные планы по ведению здорового образа жизни. Кроме того, 28 661 человек получил персональные программы по коррекции питания.Под диспансерное наблюдение взяты 24 552 жителя с выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний. Из них первичное диспансерное наблюдение прошли 7 512 человек, повторное – 256 пациента.Центры здоровья работают на базе 14 медицинских организаций: городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 5, 28, 30; больниц № 11, 15, 22; больницы имени С.З. Фишера, а также в горбольнице № 2 г. Волжского, горбольнице № 1 г. Камышина и Михайловской ЦРБ.