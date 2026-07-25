«Цирк тут устроили»: губернатор нагрянул в больницу №7 в Волгограде











После неожиданного визита на строительную площадку в Волжском, где возводится детская поликлиника, губернатор Волгоградской области сегодня, 25 июля, нагрянул на другой проблемный объект. Глава региона приехал на территорию больницы №7, где строят реабилитационный центр. Сроки сдачи объекта здесь также сорваны. Отдуваться за затягивание строительства пришлось его замам, в рядах которых появился, помимо Юрия Седова, и Александр Дорждеев, а также строителям. Андрей Бочаров не скрывал своего гнева, заподозрив, что кто-то предупредил рабочих о его визите.

- А вам кто то подсказал, что я приеду? Поэтому они людей сюда нагнали и технику. Цирк устроили, - возмутился глава региона.



Еле сдерживая недовольство, Андрей Бочаров выслушал отчет подрядчика о ходе работ.



- При всем уважении ко всем я стараюсь всех проверять. В четверг на всех объектах, которые обсуждали, людей было практически ноль. В моем понимании - это ужас. Это памятник и вам, и комитету здравоохранения. Я не хочу такой памятник, - заявил губернатор.



При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что финансовые средства были выделены, темпы и качество организации работ оказались недостаточными.

Напомним, сегодня Андрей Бочаров побывал и на строительстве детской поликлиники в Волжском, которая превратилась в долгострой, и высказал претензии подрядчику и своему заместителю.



Видео администрации Волгоградской области



