Зарплаты в сфере торговли в Волгоградской области выросли до 74 тысяч





В России сегодня, 25 июля, отмечается День работника торговли. В Волгоградстате накануне профессионального праздника опубликовали статистику о состоянии данной сферы.

В январе-апреле 2026 года в торговле трудились 58,5 тыс. человек. Это - 11,2% общей численности работников организаций Волгоградской области. Из них более половины заняты в сфере розницы.

За пять месяцев 2026 года жителям было продано товаров на 332 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,1%.



Непродовольственные товары занимают 55,3% оборота розничной торговли Волгоградской области. Наибольшая доля продаж приходилась на легковые автомобили, мужскую, женскую и детскую одежду, лекарства.



Доля пищевых продуктов составляет 44,7% продаж. Чаще всего жители региона покупают мясо и мясные продукты, молочные продукты, кондитерские и табачные изделия.



Средняя зарплата работников в оптовой торговле составила за прошедший период этого года 74,6 тысячи рублей, что почти на 10% выше, чем за январь-апрель 2025 года. В розничной торговле зарплаты ниже – 61,5 тысячи.



