Решение вопроса с поступлением в ВУЗ в Волгограде за 1 миллион рублей обернулось уголовным делом

45-летний житель Калачевского района идет под суд за обещание оказать содействие сыну знакомого в поступлении в волгоградский ВУЗ . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый пообещал своему знакомому за 1 миллион рублей решить вопрос с поступлением его сына в одно из высших учебных заведений Волгограда.

7 июня текущего года заботливый отец передал обвиняемому денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению. За мошенничество «решальщику» грозит срок до 6 лет.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.



