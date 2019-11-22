Решение вопроса с поступлением в ВУЗ в Волгограде за 1 миллион рублей обернулось уголовным делом

45-летний житель Калачевского района идет под суд за обещание оказать содействие сыну знакомого в поступлении в волгоградский ВУЗ . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый пообещал своему знакомому за
1 миллион рублей решить вопрос с поступлением его сына в одно из высших учебных заведений Волгограда.
7 июня текущего года заботливый отец передал обвиняемому денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению. За мошенничество «решальщику» грозит срок до 6 лет.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.