Расследования

Решение вопроса с поступлением в ВУЗ в Волгограде за 1 миллион рублей обернулось уголовным делом

Расследования 22.11.2019 10:46
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22.11.2019 10:46

45-летний житель Калачевского района идет под суд за обещание оказать содействие сыну знакомого в поступлении в волгоградский ВУЗ . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. 

По версии следствия, обвиняемый пообещал своему знакомому за 1 миллион  рублей решить вопрос с поступлением его сына в одно из высших учебных заведений Волгограда.
7 июня  текущего года заботливый отец передал обвиняемому денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению. За мошенничество «решальщику» грозит срок до 6 лет.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

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