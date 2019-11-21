В Волгоградской области подешевели «макарошки»

Аналитика 21.11.2019 08:37
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21.11.2019 08:37
В Волгоградской области на прошедшей неделе из основных продуктов питания больше всего подорожала гречка. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Волгоградстата повышение стоимости этой крупы составило 6,22% (49,53 рубля за килограмм). А вот капуста оказалась лидером по снижению цены – почти 6% (16,67 рублей за килограмм). Макаронные изделия сбавили в цене около 5% (63,58 рублей за килограмм). Свежие огурцы также стали дешевле – на 5,53% (71,37 рублей за килограмм). А вот свежие помидоры подорожали на 2,99% (64,09 рубля за килограмм).
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