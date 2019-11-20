В Волгограде капитан танкера разрешил похитить 33 тонны моторного масла

Происшествия 20.11.2019 11:13
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20.11.2019 11:13
В Волгограде предотвращена кража груза из танкера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, сотрудники транспортной полиции и УФСБ задержали четырех членов экипажа двух плавсредств, подозреваемых в попытке совершения кражи 33-х тонн моторного масла. В начале сентября текущего года капитан и старший помощник вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, предложившими совершить хищение перевозимого танкером груза - моторного масла. В начале ноября из акватории Волги танкер прибыл в затон Красноармейского района Волгограда, где к нему пришвартовалось бункеровочное судно. Подозреваемые подключили шланг и приступили к перекачке моторного масла. Однако злоумышленники не успели довести дело до конца, так как были задержаны на месте преступления.
В ходе осмотра на камбузе бункеровочного судна были обнаружены и изъяты 630 тысяч рублей, предназначенные для осуществления оплаты за похищенное масло. Ущерб коммерческой фирме-перевозчику мог бы составить 712 470 рублей. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.
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