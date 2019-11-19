«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов

Экономика 19.11.2019 18:27
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19.11.2019 18:27
Исполнительный директор компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров принял участие в семинаре «Как привлечь деньги в моногорода», который прошёл в Москве 19 ноября по инициативе Фонда МОНОГОРОДА.РФ при поддержке ВЭБ.РФ и компании «ЕвроХим».
В городе Котельниково «ЕвроХим-ВолгаКалий» успешно реализует масштабный инвестиционный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Развитие территорий присутствия и повышение качества жизни населения – важный приоритет всех предприятий холдинга «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. И в рамках этого направления компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» присоединилась к осуществлению социального проекта брендирования территории «Котельниково – Земля Героев», главная цель которого - создание привлекательного имиджа, увеличение хозяйственного потенциала Котельниковского района, укрепление международных связей, реклама региональных достижений.
Как сообщил ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью компании, на семинаре состоялось подписание Соглашения о менторстве между Фондом развития моногородов, городом Невинномысск Ставропольского края и моногородами – Ковдором Мурманской области, Сегежей и Надвоицами (Карелия). В рамках соглашения город-наставник Невинномысск будет помогать трём моногородам в развитии в малого и среднего предпринимательства и городской среды. Глава Невинномысска Михаил Миненков рассказал коллегам о планах превращения города из индустриальной столицы края в город здоровой экологии и туризма.
Также собравшиеся ознакомились с опытом концепции брендирования территорий, разработанной «ЕвроХимом».
«Придание дополнительного импульса социально-экономическому развитию российских провинциальных городов – проблема, решение которой требует согласованной повестки действий государственных, муниципальных властей и бизнеса, – рассказал генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. Благодаря сегодняшнему семинару с нашим опытом познакомились руководители многих российских муниципалитетов, в том числе и моногородов. Надеюсь, его внедрение в других городах в конечном итоге будет способствовать развитию городской среды и улучшению качества жизни горожан».
Завершился семинар договоренностью сделать проведение таких мероприятий новой традицией. Следующий съезд глав российских моногородов состоится в конце 2020 года.
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