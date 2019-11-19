Происшествия

В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассы

Происшествия 19.11.2019 15:16
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19.11.2019 15:16


Касса одного из магазинов торговой сети «Покупочка» на днях недосчиталась около 100 тысяч рублей. Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП произошло 16 ноября. Когда на следующий день руководство магазина обратилось в правоохранительные органы, выяснилось, что под подозрение в хищении, прежде всего, попадает резко исчезнувшая в тот же день заместительница управляющего магазина. Оказалось, что сотрудница, благополучно работавшая в «Покупочке», находилась в федеральном розыске с ноября 2018 года за мошенничество при получении выплат. Всплыло также розыскное дело за номером 2131015.

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