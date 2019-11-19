В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассы
Происшествия 19.11.2019 15:16
659 2
19.11.2019 15:16
Касса одного из магазинов торговой сети «Покупочка» на днях недосчиталась около 100 тысяч рублей. Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП произошло 16 ноября. Когда на следующий день руководство магазина обратилось в правоохранительные органы, выяснилось, что под подозрение в хищении, прежде всего, попадает резко исчезнувшая в тот же день заместительница управляющего магазина. Оказалось, что сотрудница, благополучно работавшая в «Покупочке», находилась в федеральном розыске с ноября 2018 года за мошенничество при получении выплат. Всплыло также розыскное дело за номером 2131015.
Реклама
В Волгограде сиделка опустошила карту лежачей больной19.11.2019 13:52
Происшествия 19.11.2019 13:52
627 Обсудить
Житель Волгоградской области поджег машину соседки после ссоры из-за парковки19.11.2019 13:33
Происшествия 19.11.2019 13:33
2072 2 Обсудить
Под Волгоградом водитель сгорел вместе с машиной в гараже18.11.2019 07:29
Происшествия 18.11.2019 07:29
2693 1 Обсудить
Под Волгоградом нашли обгоревший труп человека без передних зубов17.11.2019 11:44
Происшествия 17.11.2019 11:44
2949 6 Обсудить
В Волгоградской области в пожаре сгорели 25 тонн соломы, принадлежавшей пожарному17.11.2019 09:56
Происшествия 17.11.2019 09:56
612 Обсудить
В Волгограде рецидивист с отверткой напал на школьников16.11.2019 20:18
Происшествия 16.11.2019 20:18
5913 4 Обсудить
В Волгограде из-за коммунальной аварии понадобилась резервная схема поставки воды16.11.2019 14:45
Происшествия 16.11.2019 14:45
6082 21 Обсудить
Порыв на магистральном водопроводе устраняют в центре Волгограда16.11.2019 13:03
Происшествия 16.11.2019 13:03
3418 7 Обсудить
В Волжском быстрая реакция родни спасла пенсионерку от мошенников16.11.2019 10:14
Происшествия 16.11.2019 10:14
6326 13 Обсудить
Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в Волгограде15.11.2019 14:31
Происшествия 15.11.2019 14:31
15009 27 Обсудить
В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся15.11.2019 10:31
Происшествия 15.11.2019 10:31
1515 2 Обсудить
Под Волжским в ДТП погибли два человека15.11.2019 09:03
Происшествия 15.11.2019 09:03
9453 6 Обсудить
При реконструкции набережной в центре Волгограда рабочих испугал снаряд времен войны14.11.2019 13:19
Происшествия 14.11.2019 13:19
1564 1 Обсудить
Житель Волгоградской области разбил стекло в маршрутке из-за конфликта с водителем14.11.2019 10:15
Происшествия 14.11.2019 10:15
770 1 Обсудить
В Волгоградской области ревнивец поджег машину бабушки своей возлюбленной14.11.2019 09:06
Происшествия 14.11.2019 09:06
799 1 Обсудить
Реклама