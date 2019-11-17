Волгоградка пыталась устроиться кассиром в «Покупочку» за «Apple Ipohne 7»

Расследования 17.11.2019 11:24
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17.11.2019 11:24
В Дзержинский районный суд Волгограда поступило уголовное дело по обвинению заместителя управляющего одного из магазинов «Покупочка» в совершении мошенничества под предлогом помощи в трудоустройстве. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, к заместителю управляющего обратилась ее знакомая, которая попросила помочь ей устроиться на должность кассира-продавца в магазин. Женщина согласилась, хотя полномочиями по набору персонала в свой магазин она не обладала. Однако заявила, что готова это сделать за определенное вознаграждание и попросила знакомую купить ей сотовый телефон марки «Apple Ipohne 7». Так и было сделано и желающая устроиться кассиром в магазин оформила на свое имя кредит на покупку желаемого телефона. Деньги на приобретение телефона начальница получила, при этом солгав, что ее знакомую взяли на работу. На самом деле все оказалось не так. Теперь обладательницу дорогого телефона ждет судебное разбирательство, приговор и, возможно, потеря работы.
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