Аналитика 17.11.2019 18:22
8951 12
17.11.2019 18:22
На днях для жителей Волгоградской области установили новую величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. На душу населения эта величина составляет 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для детей – 9638 рублей, а для пенсионеров и того меньше – всего 8179 рублей. Причем цифры даже ниже, чем во втором квартале.
Буквально вчера в Центральном районе у дома 10б на проспекте Ленина 58-летняя жительница Волгограда скромно вышла в одиночный пикет. На плакате были отражены суммы, на которые предлагается существовать жителям региона. За женщиной ненавязчиво наблюдали сотрудники полиции, впрочем, ничего запрещенного в содержании плаката не было - цифры прожиточного минимума утвердили власти региона. Что думают волгоградцы о таком решении чиновников, на что может хватить установленных сумм и на какую величину прожиточного минимума хотели бы жить горожане – в опросе ИА «Высота 102».
А что вы думаете по этому поводу? Можете принять участие в нашем интерактивном опросе.
Реклама
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожан14.11.2019 09:25
Сбербанк подсчитал, сколько чаевых оставляют россияне07.11.2019 17:13
Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФО07.11.2019 11:08
"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из региона06.11.2019 17:13
Волгоградцы стали отдавать больше денег "мужьям на час"05.11.2019 15:46
В Волгоградской области средняя зарплата увеличилась на 7 рублей01.11.2019 11:27
48,7% товаров и услуг россияне оплачивают безналично, подсчитал Сбербанк29.10.2019 17:34
В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроек28.10.2019 18:00
Долги по зарплате в Волгоградской области "испугались" министра труда24.10.2019 14:09
Волгоградских предпринимателей научат управлять проектами по гибким методологиям24.10.2019 10:52
В Волгоградской области почти 60 тысяч человек в поисках работы24.10.2019 08:51
«Индекс Иванова» Сбербанка: настроения потребителей заметно улучшились в III квартале 2019 года23.10.2019 16:46
В Волгограде дорожает гречка23.10.2019 13:08
Волгоградская область по росту цен на молоко опередила регионы ЮФО22.10.2019 12:09
«Росстату не верим»: волгоградцы рассказали правду о своих доходах21.10.2019 20:00
Реклама