Аналитика

«Еще не сдохли»: волгоградцы сказали все, что думают о прожиточном минимуме

Аналитика 17.11.2019 18:22
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17.11.2019 18:22


На днях для жителей Волгоградской области установили новую величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. На душу населения эта величина составляет 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для детей – 9638 рублей, а для пенсионеров и того меньше – всего 8179 рублей. Причем цифры даже ниже, чем во втором квартале. 
Буквально вчера в Центральном районе  у дома 10б на проспекте Ленина 58-летняя жительница Волгограда скромно вышла в одиночный пикет. На плакате были отражены суммы, на которые предлагается существовать жителям региона. За женщиной ненавязчиво наблюдали сотрудники полиции, впрочем, ничего запрещенного в содержании плаката не было - цифры прожиточного минимума утвердили власти региона. Что думают волгоградцы о таком решении чиновников, на что может хватить установленных сумм и на какую величину прожиточного минимума хотели бы жить горожане – в опросе ИА «Высота 102». 




А что вы думаете по этому поводу? Можете принять участие в нашем интерактивном опросе.

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