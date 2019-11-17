



На днях для жителей Волгоградской области установили новую величину прожиточного минимума за третий квартал 2019 года. На душу населения эта величина составляет 9566 рублей, для трудоспособного населения – 10277 рублей, для детей – 9638 рублей, а для пенсионеров и того меньше – всего 8179 рублей. Причем цифры даже ниже, чем во втором квартале.

Буквально вчера в Центральном районе у дома 10б на проспекте Ленина 58-летняя жительница Волгограда скромно вышла в одиночный пикет. На плакате были отражены суммы, на которые предлагается существовать жителям региона. За женщиной ненавязчиво наблюдали сотрудники полиции, впрочем, ничего запрещенного в содержании плаката не было - цифры прожиточного минимума утвердили власти региона. Что думают волгоградцы о таком решении чиновников, на что может хватить установленных сумм и на какую величину прожиточного минимума хотели бы жить горожане – в опросе ИА «Высота 102».



