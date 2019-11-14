



Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении 41-летнего Роберта Бестаева. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Бестаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.4 ст.327.1 УК РФ (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок), ч.3 ст.180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и ч.3 ст.30, п. «а,б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (покушение на незаконное производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с июня 2015 года по 08 декабря 2015 года Роберт Бестаев в составе организованной преступной группы осуществлял незаконное изготовление алкогольной продукции с использованием поддельных федеральных специальных и акцизных марок на территории складских помещений в Городищенском районе Волгоградской области.

Ущерб правообладателям от противоправной деятельности превысил 65 миллионов рублей.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Посчитав приговор суда чрезмерно суровым, Бестаев обжаловал его в апелляционном порядке, просив снизить назначенное наказание.

Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры о законности и справедливости приговора, оставив его без изменения.



