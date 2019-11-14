Житель Волгоградской области разбил стекло в маршрутке из-за конфликта с водителем

Происшествия 14.11.2019 10:15
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14.11.2019 10:15
Росгвардейцы задержали мужчину, который в результате конфликта с водителем разбил стекло микроавтобуса и повредил дверь. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в городе Котово Волгоградской области. Так бурно отреагировал один из пассажиров на отказ водителя остановить маршрутку в неположенном месте. Задержанным оказался оказался 35-летний рабочий местного хлебозавода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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