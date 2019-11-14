Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублей





Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на 30 сентября 2019 года и за 9 месяцев 2019 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Михаил Задорнов, президент – председатель Правления банка «Открытие»:

«Рост активов группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года более чем на треть и чистой прибыли на 40% свидетельствует о том, что группа успешно реализует стратегические планы по всем ключевым направлениям бизнеса. Развитие продуктовой линейки, региональной сети и каналов продаж, а также активная работа с клиентами позволили нам прочно закрепиться в числе лидеров российского финансового сектора».

ir.open.ru . Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2019 года доступна для просмотра по адресу:



