



90 заявок поступило для участия во Всероссийском конкурсе-фестивале молодых исполнителей современной песни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в рамках творческой недели на Родине Александры Пахмутовой, посвященной 90-летию народной артистки, 11 ноября в городе-герое стартуют отборочные туры творческого состязания.

Участниками конкурса станут солисты и коллективы из Волгоградской области, Москвы, Саратова, Астрахани, Липецка, Нижегородской области и других регионов страны. Гала-концерт пройдет 16 декабря в Волгоградском музыкальном театре. Финалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра.

Отборочные туры по традиции будут проходить в детской школы искусств №1, расположенной в поселке Бекетовка Кировского района, где родилась Александра Николаевна. Из-за большого количества желающих принять участие в конкурсе-фестивале, организаторы приняли решение не ограничивать возраст исполнителей.

Жюри конкурса возглавит основатель Волгоградского духового оркестра, главный дирижер Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии Владимир Леер. В состав жюри также вошли заслуженные деятели искусств России, ведущие преподаватели Волгоградской консерватории имени Серебрякова и Волгоградского государственного института искусств и культуры. Членам жюри предстоит в течение двух дней – 11 и 13 ноября - прослушать всех участников. Иногородние исполнители предоставили видеоматериал с записью своего исполнения.

Свой день рождения Александра Пахмутова отмечает сегодня, 9 ноября. В честь юбилея композитора в областном центре этой осенью проходят концерты и выставки.

25 ноября МУК «Волгоградконцерт» приглашает волгоградцев и гостей города на творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Пахмутовой «В песне жизнь моя». Концерт пройдет в сопровождении живой музыки – весь вечер на сцене будет играть сводный эстрадно-духовой оркестр.



