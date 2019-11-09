Культура 09.11.2019 10:34
443 0
09.11.2019 10:34
90 заявок поступило для участия во Всероссийском конкурсе-фестивале молодых исполнителей современной песни. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в рамках творческой недели на Родине Александры Пахмутовой, посвященной 90-летию народной артистки, 11 ноября в городе-герое стартуют отборочные туры творческого состязания.
Участниками конкурса станут солисты и коллективы из Волгоградской области, Москвы, Саратова, Астрахани, Липецка, Нижегородской области и других регионов страны. Гала-концерт пройдет 16 декабря в Волгоградском музыкальном театре. Финалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра.
Отборочные туры по традиции будут проходить в детской школы искусств №1, расположенной в поселке Бекетовка Кировского района, где родилась Александра Николаевна. Из-за большого количества желающих принять участие в конкурсе-фестивале, организаторы приняли решение не ограничивать возраст исполнителей.
Жюри конкурса возглавит основатель Волгоградского духового оркестра, главный дирижер Губернаторского духового оркестра Тульской областной филармонии Владимир Леер. В состав жюри также вошли заслуженные деятели искусств России, ведущие преподаватели Волгоградской консерватории имени Серебрякова и Волгоградского государственного института искусств и культуры. Членам жюри предстоит в течение двух дней – 11 и 13 ноября - прослушать всех участников. Иногородние исполнители предоставили видеоматериал с записью своего исполнения.
Свой день рождения Александра Пахмутова отмечает сегодня, 9 ноября. В честь юбилея композитора в областном центре этой осенью проходят концерты и выставки.
25 ноября МУК «Волгоградконцерт» приглашает волгоградцев и гостей города на творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Пахмутовой «В песне жизнь моя». Концерт пройдет в сопровождении живой музыки – весь вечер на сцене будет играть сводный эстрадно-духовой оркестр.
Реклама
Популярное по теме
25.10.2019 15:50
30932 16
22.10.2019 13:02
9215 12
30.10.2019 07:47
12807 11
Музыкальный подарок: футболисты волгоградского «Ротора» спели песню Александры Пахмутовой (ВИДЕО)09.11.2019 13:05
"Круговая порука мажет как копоть": в Волгограде Вячеслав Бутусов спел о вечном05.11.2019 20:39
В Волгоградском НЭТе объявили конкурс среди новых режиссеров30.10.2019 07:47
Руины исторического дома культуры в Волгограде не доживут до консервации25.10.2019 15:50
За могилу Ермана в центре Волгограда муниципальное учреждение оштрафовали на 200 тысяч22.10.2019 13:02
ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» выпустило книжные новинки11.10.2019 12:21
«Ростелеком» продолжает проект по обучению детей актерскому мастерству в Волгограде08.10.2019 10:11
В Волгограде оркестр народных инструментов решительно зажег сердца зрителей тяжелым роком04.10.2019 10:27
ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь ярко03.10.2019 13:52
Катарсис гарантирован: Волгоградский симфонический оркестр вдохновенно открыл сезон23.09.2019 12:49
Увидели Лосева : В Волгограде открыли памятник художнику20.09.2019 20:22
Волгоградцы увидят знаменитого Лосева в бронзе19.09.2019 13:44
В Волгограде стартует Фестиваль уличного кино15.09.2019 10:17
Депутат Госдумы от Волгоградской области: детям вернут Есенина и Высоцкого12.09.2019 15:48
Сбербанк запустил первую в России молодежную платформу короткометражного кино #этомоекино02.09.2019 16:18
Реклама