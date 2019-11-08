Общество 08.11.2019 15:54
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08.11.2019 15:54
Реставрационные работы на главном монументе Мамаева кургана в Волгограде вошли в финальную стадию. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня представители заказчика, компании-подрядчика и дирекции музея-заповедника "Сталинградская битва" официально заявили об окончании важнейшего этапа реставрационных работ - восстановлении авторского бетонного слоя скульптуры. Рабочие досрочно освободили монумент от лесов, в которые "Родину-мать" одели в июле текущего года. Сейчас реставраторы восстанавливают бетонное основание монумента. Как уже сообщалось, стилобат не будут отделывать гранитными плитами, а восстановят по авторскому проекту. Он станет заметно ниже, так как придется удалить несколько слоев новодела.
На склонах у "Родины-матери" рабочие уже укладывают новый газон. По словам директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексея Дементьева, все работы по благоустройству территории у монумента завершат до конца года. День Победы "Родина-мать" встретит во всей красе. Согласно контракту, реставрационные работы на главном монументе Мамаева кургана завершатся 30 марта 2020 года. Но уже сейчас труды реставраторов хорошо видны: "Родина-мать" стала заметно светлее, что визуально делает ее тоньше и даже моложе. Специалисты подчеркивают, что просто восстановили авторский бетонный слой, который раньше был покрыт слоем грязи, мха и налета от выбросов с металлургического предприятия. "Качеством довольны все", - заявил сегодня представитель Минкультуры, осуществляющий технический надзор за проведением реставрационных работ на монументе.
Статуя "Родина-мать зовет" является главной скульптурой памятника - ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Общая высота "Родины - матери" с подземной частью постамента и до кончика меча - 102 метра, высота фигуры - 52 метра, длина меча - 29 метров. Общий вес монумента составляет более 7500 тонн, вес меча - 14,3 тонны.
Реставрация монумента проводится впервые за 50 лет.
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