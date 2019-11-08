Политика 08.11.2019 10:06
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08.11.2019 10:06
С раннего утра возле здания ГДЮЦа на улице Краснознаменской в центре Волгограда дежурят сотрудники полиции – в полдень сюда съедется весь политический бомонд региона. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для сборов послужила региональная конференция партии «Единая Россия».
В повестке дня обозначен ряд кадровых вопросов. Сергей Горняков, который в сентябре был утвержден членом Совета федерации от региона, пост секретаря реготделения партии сохраняет. А вот в рядах его заместителей произойдут заметные перемены. Сменится и руководитель исполкома. Вместе Марии Киселевой, которая по семейным обстоятельствам переехала в другой регион, назначат ее первого заместителя Александра Чечурова.
Также партийцы утвердят список делегатов на съезд «Единой России», который пройдет 23 ноября в Москве. Главное для партии событие года посвятят подготовке к выборам в Государственную думу РФ, которые пройдут в 2021 году.
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