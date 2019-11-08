В Волгограде прогремел взрыв в офисе Сбербанка

Происшествия 08.11.2019 08:14
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08.11.2019 08:14
Ночью в отделении Сбербанка на ул. 8-ой воздушной армии,9а в Дзержинском районе Волгограда прогремел взрыв. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах. По предварительным данным, неизвестные пытались взорвать банкомат. Подробности уточняются.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили инцидент в зоне 24 офиса банка по адресу ул. 8-й Воздушной Армии, 9а. Пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа полиции. В интересах следствия подробности не раскрываем, уточнили в пресс-службе.
В региональном главке МВД сообщили, что из банкомата были похищены деньги. Сумма не разглашается. По факту кражи возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним, это уже вторая попытка ограбления в Дзержинском районе Волгограда. Накануне неизвестные пытались вскрыть банкоматы, расположенные в офисе на улице 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде. Утром на пульт охраны ЧОП поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по ул. 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе. Прибывшие охранники по "горячим следам" не смогли задержать злоумышленников. В помещении были обнаружены приспособления для вскрытия терминалов.
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