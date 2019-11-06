Экономика

В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков

Экономика 06.11.2019 14:21
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06.11.2019 14:21


Обманутые дольщики ЖК «Династия» и  ЖК «Адмиралтейский» решили объединиться и выйти на митинг, чтобы напомнить областной администрации о данных обещаниях. Как сообщает ИА «Высота 102», инициативная группа согласовала проведение митинга 10 ноября с 11 до 13 часов на площади перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Дольщики, которые вложили немалые деньги в строительство будущего жилья и были нагло обмануты застройщиком - ООО «Строй-Снаб», рассказали информагентству, что никакого оживления на площадках возведения жилых комплексов не наблюдается. 
Между тем, в начале июля текущего года региональные власти заявляли о том, что 20-этажный ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО «СЗ «Валенсия», которая входит в группу «Крайс». Называлась даже дата окончания достройки проблемных высоток - 2020 год. Однако, сейчас дольщики опасаются, что после благополучно завершившихся выборов, региональная власть несколько расслабилась и решение проблемы может затянуться. Поэтому на митинг 10 ноября обманутые дольщики разослали официальные приглашения в адрес  губернатора Андрея Бочарова, депутата облдумы Валентины Гречины и представителей Госстройнадзора. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», многоэтажный дом ЖК  «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК «Адмиралтейский» на улице Фадеева. Дольщики не раз устраивали пикеты, собрания, стояли с плакатами у Минстроя в Москве, встречались  с чиновниками Госстройнадзора, областной администрации, а также представителями застройщика. В непростой ситуации находятся сотни семей, которые вложили деньги в долевое строительство, но до сих пор так и не дождались обещанных квартир.

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