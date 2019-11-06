Экономика

В Волгограде хотят заработать на приватизации подвалов около полумиллиарда рублей

Экономика 06.11.2019 08:40
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06.11.2019 08:40


Подготовлен план приватизации муниципального имущества Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект решения подготовлен в гордуме. Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации муниципального имущества Волгограда запланированы в 2020 году в сумме 198,4 млн. рублей по рыночной стоимости, в 2021 году - в сумме     134,9 млн. рублей, в 2022 году - в сумме 103,2 млн. рублей. При этом  указанные проектные показатели подлежат корректировке в зависимости от выбора субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого ими муниципального имущества Волгограда, способа оплаты  - единовременно или в рассрочку.  В перечне имущества, которое предлагается для приватизации, десятки нежилых помещений, расположенных в основном в подвалах и на цокольных этажах. 

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