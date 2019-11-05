Непролазная «Вершина»: жители новой многоэтажки в Волгограде не могут покорить дорогу к дому









Жители ЖК «Вершина», что в Советском районе Волгограда, относительно недавно заселились в новую многоэтажку, однако не могут избавиться от ощущения, что их жизнь похожа на покорение недоступных гор.





Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, высотка была сдана компанией «Стройдеталь» в 2017 году, но проблем в доме и вокруг него столько, сколько уже в хорошо «поживших» дворах.

По словам жильцов, в новом доме уже протекает кровля, а в подъездах осыпается покрытие стен.





Сейчас у застройщика нет активов и имущества, хотя квартиры в доме по адресу поселок Стройдеталь,13 продолжают продаваться. А жильцам предлагают купить…. колясочные, которые каким-то чудесным образом оказались в собственности одного из инвесторов строительства дома.





Недавно ошарашенные жители узнали еще одну плохую новость – приставы в рамках судебных процессов, инициированных в отношении бывшего застройщика, решили наложить взыскание на земельный участок, на котором находится многоэтажка. «Может, и нас продадут вместе с этим земельным участком?», - недоумевают горожане.





Но главные претензии жильцов связаны с состоянием внутридворовой территории и подъездов к дому. «Асфальт проваливается, бордюры попадали, не каждая мама с коляской дойдет до детской площадки, к которой отсутствуют какие-либо подходы или дорожки», - рассказывают люди. Территория около дома похожа за заброшенную стройку – отсюда забыли вывезти плиты и строительный мусор, кругом кучи земли и сорняк по пояс.





Добраться до ЖК «Вершина» и вовсе непросто – что пешком, что на автомобиле. Дорога, которая ведет от проспекта Университетский до поселка, была проложена еще во времена Советского Союза. Никто ею никогда не занимался, у нее даже названия нет.





Жители дома жаловались на отсутствие подъезда к жилому комплексу и губернатору, и президенту. Из высоких кабинетов пришел оптимистичный ответ – ждите новую дорогу к 1 декабря 2019 года. Однако потом городские власти уточнили – ремонт будет при наличии финансирования, то есть когда именно – непонятно. Районные власти тоже не сдержали данного на встрече с жильцами обещания к сентябрю этого года провести хотя бы элементарные работы по благоустройству – обрезать сухие деревья, выкосить траву и вывезти мусор.





«Если застройщик нас бросил, это не значит, что про нас надо забыть. Ведь в акте о приемке и дома, и внутридомовой территории ставили свои подписи как чиновники администрации области, так и города. И как можно было принять такой асфальт во дворе, если под покрытием не оказалось подушки из гравия?», - задаются вопросом горожане.





«Когда мы покупали квартиры в новом доме, не думали, что мы будем как «горные козлы», каждый раз карабкаться к непролазным вершинам. А в наших семьях много детей и пенсионеров, в альпинисты им еще рано или уже поздно», - констатируют волгоградцы.



































