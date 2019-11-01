Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице (ВИДЕО)

Расследования 01.11.2019 15:31
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01.11.2019 15:31
Центральный районный суд Волгограда сегодня арестовал подозреваемого в двойном убийстве, который зарезал сожительницу и родную мать, а затем отсек им головы. Как сообщает ИА "Высота 102", по ходатайству следствия мужчина взят под стражу на два месяца - до 31 декабря.
Как ранее сообщало информагентство со ссылкой на СУ СКР по региону, обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови были обнаружены накануне в одной из квартир дома на улице Розы Люксембург в Кировском районе. По факту убийства двух человек было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с женой и матерью. Между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. О случившемся в правоохранительные органы сообщила приятельница "расчленителя", которой он сообщил о совершенном им преступлении. До прибытия следственно-оперативной группы мужчина попытался свести счеты с жизнью, но полицейские это предотвратили.
Сегодня на суде мужчина заявил, что является безработным и холостым. С супругой он давно развелся. За неуплату алиментов привлекался к уголовной ответственности. Жил вместе с матерью и сожительницей. Подрабатывал отделкой квартир.
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