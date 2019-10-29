Борьба с коррупцией

В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителя

Борьба с коррупцией 29.10.2019 15:16
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29.10.2019 15:16


На полмиллиона рублей оштрафовано ООО "Вера" за коррупцию. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура настояла на привлечении общества к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ).
Установлено, что учредитель ООО "Вера" пыталась передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей за прекращение проверки по факту реализации контрафактной алкогольной продукции. В мае текущего года приговором суда ей назначено 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей. В соответствии с положениями ФЗ "О противодействии коррупции", если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством РФ.

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