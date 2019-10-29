



За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан оштрафован заместитель главы Волгограда Сергей Разумный. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, муниципальному служащему назначен штраф в 5000 рублей. Ранее мировой судья признал Разумного виновным в совершении административного правонарушения, но он обжаловал это постановление. Центральный районный суд, рассмотрев все доводы, оставил жалобу заместителя главы Волгограда без удовлетворения, а решение мирового судьи - без изменения.

Поводом для судебных разбирательств послужила проведенная прокуратурой Волгограда проверка соблюдения должностными лицами городской администрации требований законодательства о порядке рассмотрения обращения ООО "Радоница" по вопросам похоронного дела и погребения. В судебном заседании установлено, что замглавы Волгограда рассмотрел обращение генерального директора ООО "Радоница" по вопросам противоправных действий сотрудников ЗАО "РП "Память" при оказании ООО "Радоница" услуг по захоронению четырех человек, а также по факту действий департамента городского хозяйства администрации Волгограда по регулированию вопросов в данной сфере правоотношений. Однако анализ ответа на обращение показал, что оно рассмотрено не всесторонне, исчерпывающие ответы на поставленные вопросы указанным должностным лицом не даны.

Муниципальный служащий в своей жалобе просил постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить. Он заявлял, что принял все необходимые меры по рассмотрению обращения ООО "Радоница", направив ответ по постановленным вопросам в установленный законом срок. По мнению замглавы Волгограда, его действия не представляли собой существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям и не повлекли тяжких последствий для общественных отношений.





Однако в суде посчитали, что обращение гражданина считается рассмотренным, когда дан ответ заявителю по существу всех вопросов, поставленных в обращении, и приняты по ним необходимые меры. В решении суда отмечается, что доводы гендиректора ООО "Радоница" фактически не рассмотрены, а оценка действиям сотрудников ЗАО "РП"Память", чинивших препятствия при захоронении указанных в деле лиц сотрудниками "Радоница", не дана.

ИА "Высота 102" ранее сообщало, что после долгих судебных разбирательств ФАС России удалось доказать свою правоту в деле об антиконкурентном сговоре между администрацией Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память". Так называемые кладбищенские скандалы, о которых также сообщали СМИ , свидетельствует о том, что в этой специализированной службе никак не хотят смириться с тем, что похоронные услуги на территории Волгограда на конкурентной основе могут оказывать любые хозяйствующие субъекты.

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними.

На сегодняшний день, по итогам всех судебных тяжб, дополнительные соглашения между администрацией Волгограда и ЗАО "Ритуальное предприятие "Память" признаны недействительными. То есть, мэрия обязана в ближайшее время сделать шаги, чтобы вопросы волгоградского рынка похоронных услуг были урегулированы в правовом поле.



