Двое волгоградцев оборудовали на даче нарколабораторию

Происшествия 29.10.2019 08:54
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29.10.2019 08:54
Синтетический наркотик для продажи изготавливали на дачном участке в Советском районе Волгограда двое местных жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, при силовой поддержке бойцов "Грома" задержаны 38-летний и 34-летний мужчины. В ходе осмотра дачи в помещении бани обнаружено и изъято оборудование, инструменты и прекурсоры для дальнейшего сбыта "зелья" наркозависимым людям. Согласно заключению специалистов, изъятой смеси хватило бы для приготовления свыше 1,5 тыс разовых доз. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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