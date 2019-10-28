Более 200 волгоградских школьников посетили с экскурсией цеха «Красного Октября»





В октябре гостями металлургического предприятия «Красный Октябрь» стали ученики двенадцати школ Волгограда. Более 200 ребят смогли посетить цеха завода и увидеть производственный процесс, а также познакомиться с историей предприятия в рамках посещения корпоративного музея.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Красный Октябрь» уже неоднократно становится участником всероссийской акции «Неделя без турникетов». В апреле здесь уже встречали студентов Волгоградского экономико-технического колледжа.

В рамках профориентационных мероприятий, в минувшую субботу, 26 октября, «Красный Октябрь» также был приглашен на День открытых дверей факультета технологии конструкционных материалов в Волгоградский государственный технический университет. Специалисты отдела развития и обучения завода «Красный Октябрь» выразили заинтересованность в сотрудничестве с вузом, а также рассказали о преимуществах работы на металлургическом предприятии.

«Многие выпускники этого факультета – наши работники, многие из которых сейчас занимают руководящие позиции, – отметила начальник ОРиО Виктория Горохова. – Это говорит о том, что на заводе созданы все условия не только для комфортной работы, но и для карьерного роста и профессионального развития сотрудников. Отдельно хочется остановиться и на тех позитивных изменениях, которые произошли на заводе за последний год. С учетом плана развития производства заводу уже в ближайшее время потребуются молодые кадры».

Вопрос привлечения высококвалифицированных сотрудников на завод – один из приоритетных для руководства «Красного Октября». Так, в начале октября на предприятии состоялось расширенное совещание с участием руководителей профильных вузов и ссузов Волгограда, где речь шла о подготовке инженеров и специалистов среднего специального образования для завода и расширении партнерских связей с учреждениями профессионального образования.