Экономика

Более 200 волгоградских школьников посетили с экскурсией цеха «Красного Октября»

Экономика 28.10.2019 15:24
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28.10.2019 15:24


В октябре гостями металлургического предприятия «Красный Октябрь»  стали ученики двенадцати школ Волгограда. Более 200 ребят смогли посетить цеха завода и увидеть производственный процесс, а также познакомиться с историей предприятия в рамках посещения корпоративного музея.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, «Красный Октябрь» уже неоднократно становится участником всероссийской акции «Неделя без турникетов». В апреле здесь уже встречали студентов Волгоградского экономико-технического колледжа. 
В рамках профориентационных мероприятий, в минувшую субботу, 26 октября, «Красный Октябрь» также был приглашен на День открытых дверей факультета технологии конструкционных материалов в Волгоградский государственный технический университет. Специалисты отдела развития и обучения завода «Красный Октябрь» выразили заинтересованность в сотрудничестве с вузом, а также рассказали о преимуществах работы на металлургическом предприятии.
«Многие выпускники этого факультета – наши работники, многие из которых сейчас занимают руководящие позиции, – отметила начальник ОРиО Виктория Горохова. – Это говорит о том, что на заводе созданы все условия не только для комфортной работы, но и для карьерного роста и профессионального развития сотрудников. Отдельно хочется остановиться и на тех позитивных изменениях, которые произошли на заводе за последний год. С учетом плана развития производства заводу уже в ближайшее время потребуются молодые кадры».
Вопрос привлечения высококвалифицированных сотрудников на завод  – один из приоритетных для руководства «Красного Октября». Так, в начале октября на предприятии состоялось расширенное совещание с участием руководителей профильных вузов и ссузов Волгограда, где речь шла о подготовке инженеров и специалистов среднего специального образования для завода и расширении партнерских связей с учреждениями профессионального образования.
Особое внимание уделяется и профориентационной работе: учащиеся волгоградских школ регулярно посещают промышленную площадку с целью ознакомления с «Красным Октябрем», а студенты – также для прохождения производственной практики.
 

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