



Жителю Октябрьского района предъявили обвинение в том, что он склонял несовершеннолетнего мальчика к участию в террористической деятельности. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 50-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый знакомится с материалами дела.

По данным следствия, мужчина является сторонником радикального ислама. В 2010 году он заключил брак с жительницей Октябрьского района. Супруга приняла его веру, но он стал настаивать, чтобы и семилетний сын женщины стал мусульманином. Родственники, в том числе родной отец мальчика, выступили против, а когда узнали, что отчим насильно заставляет ребенка совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама, забрали его жить к себе. Через четыре года мальчик вернулся в семью и вновь попал под влиянием обвиняемого. Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации "Исламское государство", мужчина стал убеждать подростка в том, что ему необходимо отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам, как только ему исполниться 15 лет. О том, что школьник поддался преступным убеждениям, стало известно спустя год - 17 июня 2016 года. В этот день он написал своему родственнику сообщение, в котором поделился, что намеревается в будущем принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии. Вскоре о планах мальчика стало известно и оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. Благодаря предпринятым мерам удалось пресечь преступные действия обвиняемого, изолировать его от ребенка.

В настоящее время следствие по делу завершено. Свою вину в содеянном злоумышленник не признает, утверждая, что мальчик под давлением родственников его оговорил.



