Расследования 28.10.2019 14:15
838 0
28.10.2019 14:15
Жителю Октябрьского района предъявили обвинение в том, что он склонял несовершеннолетнего мальчика к участию в террористической деятельности. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 50-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый знакомится с материалами дела.
По данным следствия, мужчина является сторонником радикального ислама. В 2010 году он заключил брак с жительницей Октябрьского района. Супруга приняла его веру, но он стал настаивать, чтобы и семилетний сын женщины стал мусульманином. Родственники, в том числе родной отец мальчика, выступили против, а когда узнали, что отчим насильно заставляет ребенка совершать религиозные обряды по канонам радикального ислама, забрали его жить к себе. Через четыре года мальчик вернулся в семью и вновь попал под влиянием обвиняемого. Демонстрируя видеоролики, призывающие к насильственным действиям на стороне запрещенной террористической организации "Исламское государство", мужчина стал убеждать подростка в том, что ему необходимо отправиться в Сирию и примкнуть к боевикам, как только ему исполниться 15 лет. О том, что школьник поддался преступным убеждениям, стало известно спустя год - 17 июня 2016 года. В этот день он написал своему родственнику сообщение, в котором поделился, что намеревается в будущем принять участие в боевых действиях против правительственных вооруженных сил Сирии. Вскоре о планах мальчика стало известно и оперативным сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области. Благодаря предпринятым мерам удалось пресечь преступные действия обвиняемого, изолировать его от ребенка.
В настоящее время следствие по делу завершено. Свою вину в содеянном злоумышленник не признает, утверждая, что мальчик под давлением родственников его оговорил.
Реклама
Популярное по теме
27.10.2019 20:08
33374 11
02.10.2019 17:44
21186 4
21.10.2019 15:33
29722 42
Три брата кувалдами добывали металл на обочине дороги под Волгоградом28.10.2019 17:11
Расследования 28.10.2019 17:11
394 Обсудить
Под Волгоградом неблагодарный бомж обвиняется в похищении трехлетнего ребенка28.10.2019 16:16
Расследования 28.10.2019 16:16
1718 Обсудить
В Волгограде рецидивист украл из офиса в ТРЦ сейф с миллионом рублей28.10.2019 09:09
Расследования 28.10.2019 09:09
3882 3 Обсудить
В Волгограде в ходе спецоперации накрыли браконьеров за вылов белуги в Волге28.10.2019 09:07
Расследования 28.10.2019 09:07
2086 3 Обсудить
Генеральский дом в Волгограде стал ветераном "каптруда"27.10.2019 20:08
Расследования 27.10.2019 20:08
33374 11 Обсудить
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"24.10.2019 17:51
Расследования 24.10.2019 17:51
6249 2 Обсудить
В Волгограде сына осудили за убийство пьющего отца24.10.2019 14:55
Расследования 24.10.2019 14:55
851 Обсудить
Волгоградский суд остался непреклонен к несостоявшимся "революционерам"24.10.2019 12:41
Расследования 24.10.2019 12:41
5943 10 Обсудить
Житель Волгограда ответит за ложь о сломанном полицейскими пальце24.10.2019 12:23
Расследования 24.10.2019 12:23
1608 Обсудить
Суд разрешил уголовное преследование экс-полицейского по делу о крушении катамарана в Волгограде24.10.2019 12:20
Расследования 24.10.2019 12:20
12090 7 Обсудить
В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать23.10.2019 13:35
Расследования 23.10.2019 13:35
3557 1 Обсудить
В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником23.10.2019 12:08
Расследования 23.10.2019 12:08
1088 2 Обсудить
В Волгограде вскрыли аферу на 12 млн при строительстве жилья для нужд Минобороны РФ23.10.2019 11:05
Расследования 23.10.2019 11:05
6802 14 Обсудить
В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков23.10.2019 09:47
Расследования 23.10.2019 09:47
2815 2 Обсудить
В хищении 30 народных миллионов заподозрили директора МУПа в Волгоградской области21.10.2019 17:39
Расследования 21.10.2019 17:39
3740 1 Обсудить
Реклама