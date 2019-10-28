Волгоградская область переходит на прямые выплаты по больничным и детским пособиям





С 1 июля 2020 года ФСС Волгоградской области перейдет на прямые выплаты работающим гражданам по больничным листам и детским пособиям. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил на состоявшемся накануне в Волгограде круглом столе управляющий Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких.

«Переход к новой системе начался в июле 2011 года и 60 субъектов РФ уже работают по прямым выплатам. Волгоградская область приступает к этой работе в июле будущего года», — пояснила начальник отдела администрирования страховых взносов Ольга Овчинникова, отметив, что с этим переходом возникнет новый способ взаимодействия, при котором назначение и выплату пособий по обязательному социальному страхованию работникам осуществляют территориальные органы Фонда.

Основные изменения состоят в том, что пособия будут рассчитываться не бухгалтерией предприятия, а Волгоградским региональным отделением фонда и выплачиваться работающим гражданам напрямую на лицевой счет в банке или перечисляться по почте. При этом надо иметь в виду, что банковские перечисления будут идти только на карты МИР национальной платежной системы.

Как пояснила Ольга Овчинникова, алгоритм действий будет таким: работник, как и раньше, обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и документами для назначения выплаты. Работодатель в течение 5 дней передает сведения в Фонд, а Фонд, в свою очередь, в течение 10 календарных дней со дня получения документов принимает решение о назначении и выплате пособий. Как и сейчас, Фонд выплачивает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве.

По мнению сотрудников Фонда, проект «Прямые выплаты» дает следующие преимущества:

• Для Фонда – сокращение случаев страхового мошенничества по поддельным листам нетрудоспособности и упрощение документооборота.

• Для работодателя – снижение нагрузки при исчислении пособий и отсутствие необходимости изъятия средств для их выплаты из оборота предприятия.

• Для работника – правильность начисления пособий и их своевременная выплата, самостоятельный выбор способа получения средств. И самое важное – гарантия получения пособий независимо от финансового состояния работодателя.

Именно эти преимущества для работников, по мнению заместителя председателя Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» Александра Орешкина, наиболее важны. «Профсоюзы поддерживают прямые выплаты, потому что это выгодно работнику», — отметил он.



