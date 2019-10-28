«Капитал МС» - о сроках оказания экстренной и плановой медицинской помощи





Современная медицина прогрессирует «семимильными шагами». Техническое оснащение современных медицинских клиник, уникальные технологии и методы лечения заболеваний позволяют свести к минимуму риски для здоровья и жизни человека. Несмотря на это, одним из проблемных вопросов в сфере здравоохранения остается наличие очередности на прием к врачам-специалистам и проведение диагностических исследований и оперативного вмешательства.

Как получить бесплатную медицинскую помощь в установленные законодательством сроки по полису обязательного медицинского страхования, и что при этом необходимо знать, ИА «Высота 102» рассказала заместитель директора Филиала «Капитал МС» в Волгоградской области Надежда Гаркавенко.

Как пояснила Надежда Гаркавенко, вопросы оказания застрахованным лицам медицинской помощи на территории Волгоградской области регламентированы Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В соответствии с разделом III к Территориальной программе медицинская помощь оказывается в следующих условиях:

- по экстренным и неотложным показаниям:

прием пациента осуществляется вне очереди и без предварительной записи. Экстренная помощь оказывается безотлагательно. Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должен превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Осуществляется прием всех обратившихся независимо от прикрепления пациента к поликлинике, вне зависимости от наличия страхового полиса и документов, удостоверяющих личность.

- при оказании плановой медицинской помощи:

прием плановых больных врачом может осуществляться как по предварительной записи (в т.ч. по электронной записи), так и по талону на прием. Указанный порядок не исключает возможности получения плановым больным медицинской помощи в день обращения в медицинскую организацию. Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется лечащим врачом в рамках ведомственных нормативных документов, методических рекомендаций и инструкций. Допускается очередность направления больных на плановые диагностические исследования.

Сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения.

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмисионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения.

Срок ожидания плановой специализированной медицинской помощи должен быть не более 30 календарных дней, ВМП — по решению врачебной комиссии, на которую обязан направить лечащий врач при наличии медицинских показаний для оказания ВМП.

Страховщики отмечают, что медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи. И если в стандарт медицинской помощи по данному заболеванию входит обследование с частотой предоставления услуги – 1, медицинская организация обязана предоставить данную услугу независимо от наличия возможности в ее проведении. В случае отсутствия какого-либо врача-специалиста или диагностического оборудования указывается медицинская организация, в которой пациент может получить соответствующую помощь по полису ОМС бесплатно.

По всем интересующим Вас вопросам по оказанию медицинской помощи Вы можете обращаться в контакт-центр в Волгоградской области (8442) 55-01-65, а также в Центральный офис Филиала ООО "Капитал МС" в Волгоградской области:

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а.

8-800-100-81-02 (круглосуточно) Наш сайт: www.kapmed.ru.







