Происшествия 26.10.2019 20:14
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26.10.2019 20:14
Сегодня в 13.40 в аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет, на борту которого скончался пассажир. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, авиалайнер направлялся из Санкт-Петербурга во Владикавказ.
У 62-летнего онкобольного мужчины, который находился в тяжелом состоянии, произошла клиническая смерть. Известно,что он направлялся на родину, потому что хотел уйти из жизни именно там. До прибытия на борт бригады медиков пассажир скончался.
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