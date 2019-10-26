Происшествия

В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса "Санкт-Петербург - Владикавказ"

Происшествия 26.10.2019 20:14
7413 2
26.10.2019 20:14


Сегодня  в 13.40 в аэропорту Волгограда экстренно приземлился самолет, на борту которого скончался пассажир. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, авиалайнер направлялся из Санкт-Петербурга во Владикавказ. 
У 62-летнего онкобольного мужчины, который находился в тяжелом состоянии, произошла клиническая смерть. Известно,что он направлялся на родину, потому что хотел уйти из жизни именно там. До прибытия на борт бригады медиков пассажир скончался.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Появилось видео смертельной аварии с брянским «МАЗом» в Волгограде
10.10.2019 19:15
43727 0
В Волгограде скончалась двухмесячная пассажирка авиарейса "Грозный - Москва"
03.10.2019 19:46
41421 4
В Волгограде двое полицейских погибли в ночной аварии с трамвайным спецвагоном
22.10.2019 07:57
32763 7
Происшествия
26.10.2019 16:54
Происшествия 26.10.2019 16:54
5949 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.10.2019 09:52
Происшествия 26.10.2019 09:52
2260 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 14:34
Происшествия 25.10.2019 14:34
7248 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 13:18
Происшествия 25.10.2019 13:18
2921 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.10.2019 11:57
Происшествия 25.10.2019 11:57
1879 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 17:17
Происшествия 24.10.2019 17:17
19517 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.10.2019 15:19
Происшествия 24.10.2019 15:19
10136 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 17:31
Происшествия 23.10.2019 17:31
14123 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 16:20
Происшествия 23.10.2019 16:20
18863 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 15:16
Происшествия 23.10.2019 15:16
20053 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 13:51
Происшествия 23.10.2019 13:51
24144 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 12:43
Происшествия 23.10.2019 12:43
2755 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 11:18
Происшествия 23.10.2019 11:18
1755 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.10.2019 10:19
Происшествия 23.10.2019 10:19
749 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.10.2019 17:46
Происшествия 22.10.2019 17:46
1972 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:14
В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса "Санкт-Петербург - Владикавказ"Смотреть фотографии
19:29
Губернатор Волгоградской области отправил нового заместителя на поиски неравнодушных помощниковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В Волгоградской области семья отравилась грибами, двое скончалисьСмотреть фотографии
15:00
На верхнем этаже здания заброшенного ЦУМа в Волгограде затевается ремонтСмотреть фотографии
13:56
Жители Кировского района Волгограда требуют убрать «бомжовские» мусоркиСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель нефтевозаСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде до ноябрьских праздников продлили речные маршруты на остров СарпинскийСмотреть фотографии
08:09
С понедельника по пятницу: лучшие фото рабочей недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
22:45
В Волгограде оскорбленные спортивные общественники хотят, чтобы Слуцкий ответил за "дебилов" Смотреть фотографии
19:48
В Волгограде "Антон 2131" признался, за сколько продал данные клиентов банкаСмотреть фотографии
17:00
«Сады Придонья» объявили Всероссийский конкурс на лучшую концепцию детского садаСмотреть фотографии
16:55
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингуСмотреть фотографии
16:39
День автомобилиста в Волжском начался с акции «Автотрезвость»Смотреть фотографии
16:34
Вкусно и полезно: школьные столовые перейдут на «модное» питаниеСмотреть фотографии
16:18
Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:50
Руины исторического дома культуры в Волгограде не доживут до консервации Смотреть фотографии
15:41
В рабочем поселке под Волгоградом власти «пошли в атаку» на свалкиСмотреть фотографии
15:06
В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополейСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом обиженный зарплатой водитель сжег машины работодателяСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийствомСмотреть фотографии
11:57
Автомобиль в залоге угнали от арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Новый расчет платы имущественного налога в Волгограде депутаты приняли без обсужденийСмотреть фотографии
11:15
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастовСмотреть фотографии
10:11
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочияСмотреть фотографии
09:34
13 губернаторов возглавят «Единую Россию» в своих регионахСмотреть фотографии
09:34
Бывшего главу района Волгоградской области уволят с «теплого» местаСмотреть фотографии
07:47
Главный застройщик проблемных домов в Волгограде не желает быть «золотой рыбкой»Смотреть фотографии
18:02
Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться Смотреть фотографии
17:51
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"Смотреть фотографии
17:29
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПКСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 