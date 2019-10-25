Вкусно и полезно: школьные столовые перейдут на «модное» питание

Экономика 25.10.2019 16:34
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25.10.2019 16:34
В Волгограде состоялся первый форум по организации здорового питания в школах, который собрал около четырехсот участников . Они обсудили вопросы изменения питания в образовательных учреждениях, внесение в меню продуктов, не только отвечающих всем требованиям контролирующих органов, но и вкусам детей и подростков. На конференции были подняты темы о модернизации столовых в «школьные кафе», в меню которых — полезные, вкусные и модные среди молодежи продукты.
Поддержала мероприятие Компания «Сады Придонья» — провела дегустацию новинок своей продукции и обеспечила разнообразными подарками всех участников форума, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Одним из модных и полезных продуктов, представленных на форуме, стал растительный напиток Nemoloko, новинки которого с удовольствием дегустировали и учителя, и родители, и представители администрации.
Глава Волгограда Виталий Лихачев подчеркнул, что сотрудничество с компанией, выпускающей такие здоровые и натуральные продукты, как продукция марок «Сады Придонья» и Nemoloko, однозначно правильная направленность в решении вопроса о популяризации школьного меню среди детей и подростков.
Инициатором проведения форума стала межрегиональная общественная организация «Профессионалы социального питания». Участниками конференции стали директора и учителя образовательных учреждений, активные родители, а также депутаты, сотрудники контролирующих органов и представителей Администрации города.
«Идеи и наработки, которые мы сегодня продемонстрировали, уже готовы для того, чтобы внедрить их в каждой школе Волгограда. У города есть все предпосылки, чтобы стать платформой для изменения подхода к организации социального питания», — сказала директор межрегиональной общественной организации «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» Светлана Мамонтова.
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