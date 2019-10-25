Под Волгоградом обиженный зарплатой водитель сжег машины работодателя





На автомобилях работодателя выместил свое зло водитель компании - перевозчика горюче-смазочных материалов. Накануне в полицию Городищенского района поступило сообщение о возгорании машин «Фредлайнер», «Интернешнл 9200» и «ЗИЛ-433362». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, специалисты сразу установили, что имел место умышленный поджог. Позже выяснилось, что поджигатель - 36-летний водитель. Он пояснил, что его «накрыло» после конфликта с работодателем из-за выплаты заработной платы. Выпив алкоголя, оскорбленный мужчина пробрался ночью на неохраняемую территорию и устроил пожар. Ущерб составил более 2-х с половиной миллионов рублей.

За умышленное уничтожение чужого имущества водителю грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



