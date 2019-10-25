Борьба с коррупцией

Бывшего главу района Волгоградской области уволят с «теплого» места

Борьба с коррупцией 25.10.2019 09:34
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25.10.2019 09:34



Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов и экс-глава Нехаевского района Евгений Легчило.
Волгоградский облсуд подтвердил незаконность  действий сити-менеджера Нехаевского района Сергея Кузнецова, который обеспечил непыльной должностью и хорошей зарплатой  в районной администрации бывшего главу района Евгения Легчило. Как сообщает ИА «Высота 102» на документы облсуда, апелляционная инстанция оставила в силе вынесенное ранее решение Нехаевского суда, который удовлетворил представление прокурора района, опротестовавшего назначение Евгения Легчило управделами районной администрации. Напомним, прокуратура нашла  нарушения федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службе в связи с тем, что Евгений Легчило был признан банкротом за миллионные долги. По закону он не мог возглавлять район, в связи с чем он и лишился этой должности. Однако из администрации не ушел. Новый сити-менеджер района Сергей Кузнецов, который ранее был заместителем Евгения Легчило, пристроил своего бывшего начальника на должность управделами, которой ранее не было в штатном расписании районной администрации. Это позволило Евгению Легчило продолжить работу на муниципальной службе. 
Между тем, Евгений Легчило незаконно получал зарплату из бюджета на посту управделами районной администрации почти год. К слову, продолжает он это делать и по сей день. После вынесенного  не в его пользу решения Волгоградского областного суда Евгений Легчило отправился на больничный. Несколько жителей района ранее требовали от  сити-менеджера Нехаевского района Сергея Кузнецова, который не исполнил представление прокурора об увольнении Евгения Легчило, вернуть  в бюджет района деньги, полученные бывшим главой района благодаря "покровительству" нынешнего. 

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