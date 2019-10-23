В Волгограде за смертельное падение малыша из окна судят его мать

Расследования 23.10.2019 13:35
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23.10.2019 13:35
В причинении смерти по неосторожности 9-месячному мальчику следователи обвиняют его 34-летнюю мать - жительницу Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
По материалам дела, трагедия произошла 5 сентября текущего года в одном из общежитий Волжского. Обвиняемая оставила двоих сыновей 3 лет и 9 месяцев в комнате вместе с пьяным супругом. Малыш, который находился на диване у окна, без труда залез на подоконник, оперся на москитную сетку и, выдавив ее, упал с высоты 5 этажа. От полученных травм ребенок умер. Женщина свою вину признала.
Дело расследовали сотрудники СО по г.Волжскому СУ СК РФ по Волгоградской области. Известно, что в 2011 году супруги решением Волжского городского суда были лишены родительских прав в отношении старшей дочери (2007 г.р.), являющейся инвалидом. В настоящее время девочка находится под опекой бабушки. А 15 октября текущего года их лишили прав и в отношении трехлетнего сына, который в момент трагедии также находился без присмотра родителей.
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