700-летний дуб из Фролово претендует на звание «Дерево года»





Дуб черешчатый из поселка Школьный Фроловского района Волгоградской области вошел в число претендентов на победу в ежегодном Всероссийском конкурсе «Российское дерево года». Как сообщили в облкомприроды, дерево является одним из старейших представителей вида юга России.

Его возраст оценивается в 700 лет, высота достигает 20 метров, обхват ствола составляет 2,5 метра. Дуб в 2019 году был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, а в 2022 году ему присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». В годы Великой Отечественной войны неподалеку от дуба действовал полевой подвижной госпиталь № 477, куда доставляли раненых бойцов. На стволе дерева осталось дупло от снарядного осколка. А в 1943 возле этого дуба был открыт Арчединский детский дом, приютивший детей войны. Долгие годы дуб оставался для воспитанников символом стойкости.

Голосование стартовало на сайте www.rosdrevo.ru. Дерево из волгоградского региона представлено в списке претендентов на победу в конкурсе под номером 54. Голосование на сайте www.rosdrevo.ru продлится до 1 августа. Дерево-победитель будет удостоено диплома и сертификата на обследование и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

