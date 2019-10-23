Расследования

В Волгограде накрыли преступную группу похитителей денег коммерческих банков

Расследования 23.10.2019 09:47
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23.10.2019 09:47


Преступная группа в составе нескольких жителей Волгограда и области организовала масштабный «бизнес» по получению в различных банках кредитов на сторонних физических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в силовых структурах, кредиты оформлялись с четкой целью завладения денежными средствами. Видимость погашения создавалась лишь вначале. Сумма похищенных таким путем денег может оцениваться как «особо крупный размер». В настоящее время идут оперативные мероприятия. По предварительным данным, от действий преступной группы пострадали несколько коммерческих банков.

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