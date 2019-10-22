Политика 22.10.2019 11:54
7256 10
22.10.2019 11:54
Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России» назначена на 8 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в местном представительстве партии, мероприятие пройдет в Волгоградском ГДЮЦе. Делегатам предстоит утвердить новые составы политсовета и президиума, в которых ежегодно проводится ротация. Также единороссы назовут фамилии делегатов на съезд «Единой России», который пройдет 22-23 ноября в Москве. Главное партийное событие года будет посвящено подготовке к предстоящим в 2021 году выборам в Государственную думу РФ.
Не исключено, что в повестке дня конференции могут возникнуть и другие кадровые вопросы – например, касательно первого лица регионального отделения. Действующий секретарь Сергей Горняков, который руководит областным политсоветом уже 5 лет, недавно был избран членом Совета Федерации от Волгоградской областной думы. Останется ли он в должности главного единоросса Волгоградской области – пока неизвестно.
Между тем, на последнем заседании президиума регионального политсовета интригу вокруг темы подогрел сам сенатор. Горняков между делом напомнил коллегам о наметившемся партийном тренде, согласно которому бразды правления в региональных отделениях партии могут вернуть губернаторам, как это было популярно в прежние годы. Федеральные СМИ со ссылкой на источники в Генсовете партии сообщают о том, что такие решения могут быть приняты в 10-12 регионах страны, где рейтинг главы субъекта выше, чем у «Единой России».
Реклама
Популярное по теме
30.09.2019 16:08
31297 47
24.09.2019 16:13
30166 26
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителя18.10.2019 17:39
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатора18.10.2019 16:20
Кому портфель?: волгоградский губернатор озвучил имена старых-новых председателей комитетов16.10.2019 12:08
Депутатам подскажут, кого одобрить на ключевые посты в администрацию Волгоградской области15.10.2019 10:33
Заместителей губернатора Волгоградской области стало больше10.10.2019 18:48
В Волгоградской облдуме Олег Савченко призвал коллег забыть о политической борьбе ради нацпроектов08.10.2019 15:47
В Волгоградской облдуме трогательно попрощались с новым сенатором Горняковым (ВИДЕО)08.10.2019 11:36
Белые и пушистые: Оппозиция Волгоградской облдумы удивляет покладистым поведением08.10.2019 11:21
Губернатор Волгоградской области назначил очередного заместителя08.10.2019 09:35
Губернатор Волгоградской области определился с «правой рукой»07.10.2019 17:39
Губернатор Волгоградской области устроил перестройку своим заместителям07.10.2019 14:48
Администрацию Волгоградской области ожидает структурный «переворот»04.10.2019 17:32
Следователи разбираются в конфликте с участием вице-спикера Волжской гордумы04.10.2019 16:10
Волгоградская облдума морально готова назначить члена Совета Федерации04.10.2019 11:47
В Волгоградской гордуме нашли замену новому депутату облдумы04.10.2019 11:24
Реклама