



Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России» назначена на 8 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в местном представительстве партии, мероприятие пройдет в Волгоградском ГДЮЦе. Делегатам предстоит утвердить новые составы политсовета и президиума, в которых ежегодно проводится ротация. Также единороссы назовут фамилии делегатов на съезд «Единой России», который пройдет 22-23 ноября в Москве. Главное партийное событие года будет посвящено подготовке к предстоящим в 2021 году выборам в Государственную думу РФ.

Не исключено, что в повестке дня конференции могут возникнуть и другие кадровые вопросы – например, касательно первого лица регионального отделения. Действующий секретарь Сергей Горняков, который руководит областным политсоветом уже 5 лет, недавно был избран членом Совета Федерации от Волгоградской областной думы. Останется ли он в должности главного единоросса Волгоградской области – пока неизвестно.

Между тем, на последнем заседании президиума регионального политсовета интригу вокруг темы подогрел сам сенатор. Горняков между делом напомнил коллегам о наметившемся партийном тренде, согласно которому бразды правления в региональных отделениях партии могут вернуть губернаторам, как это было популярно в прежние годы. Федеральные СМИ со ссылкой на источники в Генсовете партии сообщают о том, что такие решения могут быть приняты в 10-12 регионах страны, где рейтинг главы субъекта выше, чем у «Единой России».



