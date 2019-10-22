Политика

В Волгограде «Единая Россия» разберется с кадровыми вопросами 8 ноября

Политика 22.10.2019 11:54
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22.10.2019 11:54


Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России» назначена на 8 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в местном представительстве партии, мероприятие пройдет в  Волгоградском ГДЮЦе. Делегатам предстоит утвердить новые составы политсовета и президиума, в которых ежегодно проводится ротация. Также единороссы назовут фамилии делегатов на съезд «Единой России», который пройдет 22-23 ноября в Москве. Главное партийное событие года будет посвящено подготовке к предстоящим в 2021 году выборам в Государственную думу РФ.
Не исключено, что в повестке дня конференции могут возникнуть и другие кадровые вопросы – например, касательно первого лица регионального отделения. Действующий секретарь Сергей Горняков, который руководит областным политсоветом уже 5 лет, недавно  был избран  членом Совета Федерации от Волгоградской областной думы. Останется ли он в должности главного единоросса Волгоградской области – пока неизвестно. 
Между тем, на последнем заседании президиума регионального политсовета интригу  вокруг темы подогрел сам сенатор. Горняков между делом напомнил коллегам о наметившемся партийном тренде, согласно которому бразды правления в региональных отделениях партии могут вернуть губернаторам, как это было популярно в прежние годы. Федеральные СМИ со ссылкой на источники в Генсовете партии сообщают о том, что такие решения могут быть приняты в 10-12 регионах страны, где рейтинг главы субъекта выше, чем у «Единой России».

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