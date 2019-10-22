Погрызть семечки у Вечного огня присели два контрактника в Волгограде

Происшествия 22.10.2019 08:56
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22.10.2019 08:56
Двое военнослужащих задержаны вчера вечером на Аллее Героев в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», молодые люди, несущие в Волгоградской области службу по контракту, посчитали мемориал с Вечным огнем местом, подходящим для того, чтобы присесть и погрызть семечки. По данным информагентства, военнослужащие являются уроженцами Дагестана.
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